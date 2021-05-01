Время для реализации давних целей: астролог составила прогноз для знаков восточного гороскопа на май

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Наступивший май станет идеальным временем для реализации давних целей, однако на пути к этому могут встать лень и нытье. Об этом предупредила астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова, которая подготовила прогноз на ближайший месяц для всех знаков восточного гороскопа.

Рожденные в год Крысы испытают непреодолимое желание что-либо изменить в себе. Это коснется не только одежды, но и образа в принципе. Не следует лишать себя удовольствия попробовать что-то новое. Вероятно, безупречный внешний вид окажется как нельзя кстати в связи с важной встречей.

По словам Егоровой, этот период будет требовать ответственности и серьезных решений. Месяц принесет победы и свершения, однако необходимо следить за здоровьем и быть аккуратным за рулем авто.

Быки тоже почувствуют жажду перемен. Они могут получить новость о прибавлении в семействе или радостные известия от детей.

— Возможно, также кого-то ждет собеседование или экзамен. Быки могут узнать о важном решении, которое изменит жизнь, — уточнила эксперт.

Рожденным в год Тигра нужно проявить осторожность в финансовых операциях. Успех может принести не каждая сделка. Эти люди окажутся перед выбором, куда направить средства. По мнению астролога, в этот период важно выбрать стабильность, а не авантюрные предприятия.

Кроликов может настигнуть разочарование, которое будет связано с бытовыми проблемами, однако отчаиваться не стоит. Егорова предупредила, что в отношения этих людей попытаются вмешаться представители власти или начальство. Также им важно позаботиться о своем здоровье.

Рожденных в год Дракона ждут веселые вечеринки и встречи с друзьями. Им следует пользоваться всеми представившимися возможностями.

— Осуществляйте все задуманное. Месяц прекрасный! Вы получите поддержку от руководства, а какая-то новость позволит вам выйти на новый уровень, — цитирует астролога Пятый канал.

Змеям лучше остаться собранными и пореже выходить из дома. В этот период они рискуют подхватить болезнь или стать жертвой авантюристов. Сейчас важно не доверять незнакомцам. Эксперт порекомендовала им беречь здоровье и материальные ценности, не злоупотреблять алкоголем и не давать в долг.

Рожденным в год Лошади нужно не поддаваться на провокации. Это может привести к масштабному конфликту и крупным потерям. Астролог посоветовала этим людям не ввязываться в неконструктивные диалоги и следить за питанием.

Представителям года Козы нужно отдаться творчеству. Нестандартный подход заметно улучшит качество жизни, так как для смелой идеи найдутся спонсоры. По словам астролога, эти люди рискуют оказаться в центре внимания. Вероятно, им придется заботиться о здоровье близких.

Рожденные в год Обезьяны получат шанс открыть свое дело, которым не стоит пренебрегать, так как май благоволит к заключению сделок.

Представителям года Петуха Егорова порекомендовала отправиться в путешествие. Новые места и люди дадут прилив энергии.

— Вы можете поймать счастливый случай. Не упустите свою возможность стать популярным! — предупредила астролог.

Рожденные в год Собаки в мае смогут подзаработать. Их ждут приятные перемены в личной жизни. На горизонте у свободных девушек появятся перспективные кавалеры. По мнению эксперта, им нужно чаще бывать на людях в мае.

Представителям знака Свиньи нужно окунуться в праздник и интересные поездки. В любой момент может случиться судьбоносное событие. Егорова посоветовала этим людям побольше отдыхать.

Ранее астролог Алена Прокина рассказала, чего ждать знакам зодиака в мае.

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