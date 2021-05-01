«В чем меня можно порицать?»: Проклова прокомментировала скандальное интервью

Фото: instagram/elproklova

Елена Проклова рассказала о реакции на скандальное интервью. Беседа, которая собрала много неоднозначных комментариев, состоялась в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

Проклова уже давала интервью на шоу Леры Кудрявцевой, но тогда она не решилась рассказать о том случае домогательства. В этот раз 67-летняя актриса смогла поговорить на эту нелегкую тему, пишет КП.

— Я согласилась на разговор в эфире, ожидая именно такую реакцию. Но меня в данном случае волнует не то, как и что обо мне подумают, а то, как отнесутся к этой проблеме, — призналась актриса.

По ее словам, такая история, как случилась у нее, часто повторяется с молодыми и неопытными девушками. Из-за юного возраста они не знают, как себя нужно вести в подобных ситуациях.

— В чем меня можно порицать? Ведь для того чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа, — рассказала Проклова.

Напомним, актриса Елена Проклова рассказала о пережитом насилии со стороны взрослого мужчины в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В Сети разгорелись слухи, что насильником артистки мог быть актер Олег Табаков.

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