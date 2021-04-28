«Пользоваться только обоюдно»: как звезды шоу-бизнеса реагируют на признание Прокловой

Кадр из фильма «Моя Правда. Елена Проклова» / 2006

Скандал с актрисой Еленой Прокловой, которая рассказала на одном из ТВ-шоу о своих влиятельных любовниках в юности, продолжает набирать обороты.

На прошлой неделе в студии программы «Секрет на миллион» 70-летняя Елена Проклова, которая славится любовью к пластическим операциям и откровениям на широкую публику, обвинила в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой в домогательствах одного известного актера. Она утверждала, что тот приставал к ней на съемках фильма, когда ей было 15 лет. Причем артистка не стала называть его имени, сообщив, что его нет в живых. Естественно, пошли домыслы, и зрители, и отечественный бомонд решили, что речь может идти об Олеге Табакове, с которым Проклова снималась в юности.

Тут же артистка заявила, что в 12-летнем возрасте ее домогался режиссер. Его имя она тоже раскрывать не решилась. Ответочка прилетела со всех сторон почти молниеносно.

Во-первых, за подобные откровения ее начали осуждать. Например, бывшая Красная шапочка Яна Поплавская сообщила, что это совершенно недостойно. А жена покойного Табакова Марина Зудина на протяжении нескольких дней старалась держаться в стороне от конфликта, но в итоге решила прокомментировать эту историю.

И если сначала она выразила сожаление, что старая женщина такое говорит, то позже написала на своей странице в «Инстаграме»:

— Вы считаете, что женщинами с такими характерами, как у меня и Елены, можно пользоваться? Нет! Обоюдно только.

После на домогательства со стороны продюсера Константина Меладзе в интервью намекнула певица Ани Лорак. Но крайне завуалированно. И добавить блеска решила ведущая Дана Борисова, которая рассказала о своих начальниках на радио и ТВ, приглашавших ее в личные кабинеты по поводам и без. Похоже, западная волна признаний в харассменте докатилась и до России.

Виноват случай

Следственный комитет отказался заводить дело из-за смерти певицы Валентины Легкоступовой.

В августе исполнительница песни «Ягода-малина» была доставлена в больницу и через несколько дней скончалась из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

Родственники подозревали ее нового супруга в том, что он мог спровоцировать несчастный случай или довести Валентину до самоубийства. Якобы он не давал общаться с близкими и спаивал артистку. На днях стало известно, что СК отказался возбуждать уголовное дело, ссылаясь на результаты комиссионной экспертизы. Уточняется, что Легкоступова скончалась из-за последствий травмы головы и хронических заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголя на протяжении 10 лет. Данных о том, что она погибла от рук злоумышленника, нет. По версии следствия, она умерла в результате несчастного случая.

А Бородину не позвали

У певицы и ведущей Ольги Бузовой и ее соведущей Ксении Бородиной после закрытия телестройки «Дом-2» новая трагедия — прекращается выпуск и их «ББ-шоу».

Бузова и Бородина больше не будут работать вместе. Канал ТНТ решил закрыть ежедневное «ББ-шоу». Новость об этом стала полной неожиданностью не только для зрителей, но и для сотрудников программы.

— Мне очень больно, но мы уходим красиво, — сказала Бузова. Основной причиной считается новый контракт Ольги с телеканалом.

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