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«Живете с уродами»: Лена Миро резко высказалась о хейтерах Елены Прокловой
Фото: youtube.com

«Живете с уродами»: Лена Миро резко высказалась о хейтерах Елены Прокловой

Анастасия Колоскова

Звезды

Блогер Лена Миро резко высказалась в адрес тех, кто напал на Елену Проклову после ее признания в том, что в 15 лет она стала жертвой насилия со стороны взрослого актера, и назвала причину такой негативной реакции россиянок.

— Как забивают они сейчас Елену Проклову, которая заявила, что, когда она была подростком, к ней лез в трусы известный артист. Одни ее к батюшке на исповедь отправляют, другие пытаются сделать виноватой даже не саму Елену, как это делает подавляющее большинство, а ее мать, — написала Миро.

Блогер сделала вывод, что причина такой недоброжелательной реакции на признание актрисы кроется в неудачном браке самих хейтеров. По ее мнению, основная часть напавших на Проклову женщин таким образом пытаются оправдать то, что сами живут с недостойными людьми.

— Может быть, потому, что вы сами живете с уродами, которые могут полезть в трусы к девочкам-подросткам? И не просто живете, а родили от них детей? И, беспокоясь о детях неназванного актера, вы подсознательно беспокоитесь о своих, прекрасно понимая, что живете с ублюдками, которые не прочь залезть в трусы к старшеклассницам? — подняла неудобные вопросы блогер.

Лена Миро отметила, что если бы обвиненный в харассменте продюсер Харви Вайнштейн проживал в нашей стране, он был бы «в почете, достатке и полной сексуальной удовлетворенности» вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, сообщает Пятый канал.

Ранее блогер Лена Миро оценила реакцию вдовы народного артиста СССР Олега Табакова Марины Зудиной на откровения заслуженной артистки России Елены Прокловой.

Напомним, 67-летняя актриса Елена Проклова в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, как подверглась в 15-летнем возрасте изнасилованию со стороны известного актера.

Читайте также: «Я извиняюсь»: Зудина поставила точку в обсуждении программы с Прокловой

блогерЕлена Прокловакритика
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