«Я извиняюсь»: Зудина поставила точку в обсуждении программы с Прокловой

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вдова Олега Табакова Марина Зудина прокомментировала программу «Секрет на миллион» телеканала НТВ с участием актрисы Елены Прокловой, в которой она рассказала об изнасиловании в 15 лет одним известным артистом. Проклова сообщила неприятные подробности домогательств взрослого женатого мужчины. При этом многие зрители решили, что речь шла об Олеге Табакове. И первая реакция Зудиной была довольно резкой. Ее она высказала в социальных сетях, но позже удалила сообщение. Теперь же артистка взяла примирительный тон.

По словам актрисы, она очень любила Проклову еще в детстве. Ее муж также всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене.

— Они играли вместе на сцене МХТ, он позвал ее на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шел в «Табакерке». Я тогда уже родила сына, и мы прекрасно общались, к нам приходил ее муж, — написала Зудина в Instagram.

Она отметила, что и Проклова всегда с любовью говорила о Табакове и призвала не додумывать за актрису, о каком случае она говорила.

Также Зудина объяснила, что ее первая реакция была резкой, потому что посыпались оскорбления в адрес ее супруга и произошло вторжение в ее личное пространство.

— Я желаю Елене личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь, — резюмировала актриса.

Ранее вдова Караченцова отчитала Проклову за жалобы на домогательства.

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