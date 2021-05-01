«Психанул»: Пресняков удивил поклонников новой прической

Фото: Наталия Нечаева

Российский певец и композитор Владимир Пресняков удивил своих поклонников новой прической, продемонстрировав фото в Instagram-аккаунте.

— Че-то психанул, — подписал артист под своей фотографией с наголо выбритой головой, добавив смеющийся смайлик.

Подписчики отреагировали на новый образ артиста различными комментариями, подчеркнув, что он стал похож на некоторых других известных личностей. «Ленин прямо. Володя Ульянов»; «С Бондарчуком стали похожи»; «Я не узнала, Вова».

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