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Первый этап борьбы с борщевиком стартовал в Московской области
Фото: Pixabay / Mabel Amber

Первый этап борьбы с борщевиком стартовал в Московской области

Елена Фролова

Растения

Сезон борьбы с борщевиком Сосновского стартовал в Московской области 1 мая. Первый этап программы продлится до 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

— Работы по уничтожению этого растения на территории области начались. Традиционно обработка земель от сорняка будет проходить в три этапа. Первый завершится 10 июня, — уточнил глава ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, второй этап будет проходить с 10 июня по 10 июля, а третий — с 10 июля по 10 августа. Перед началом сезона были организованы выездные совещания, осмотрены земельные участки и так далее. Как подчеркнул министр, в 2021 году в рамках борьбы с борщевиком обработают территории в 52 городских округах столичного региона. Каждый участок земли, что поражен опасным растением, обработают тремя методами: агротехническим, химическим и механическим, отмечает РИАМО.

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борщевикМосковская областьСергей Воскресенский
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