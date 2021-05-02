Новая трамвайная линия появится на улице Сергия Радонежского в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского Карта всех событий

Проект новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского утвердили в Москве. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Линия длиной 690 метров свяжет шоссе Энтузиастов со станцией «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро, Курским вокзалом и Московским центральным диаметром (МЦД-2).

Кроме того, на участке от Андроньевской площади до площади Рогожская Застава будет реконструирована проезжая часть.

Зеленая полоса, отделяющая пешеходную зону от проезжей части, будет сохранена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Москвичи выбрали название для нового вида перевозок в ТиНАО