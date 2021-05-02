Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин поздравил худрука Мариинского театра Валерия Гергиева с днем рождения
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил худрука Мариинского театра Валерия Гергиева с днем рождения

Полина Долганова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил художественного руководителя, директора Мариинского театра Валерия Гергиева с днем рождения.

Глава города отметил, что Гергиев не только обладает высоким профессионализмом и «неиссякаемым трудолюбием», но и является одним из самых востребованных дирижеров современности.

— Особенно признателен Вам за организацию и проведение Московского пасхального фестиваля — ярчайшего события музыкальной жизни столицы, — говорится в поздравительной открытке на официальном сайте мэра Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. Он был художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра с 1988 года. С 2007 по 2015 годы дирижер возглавлял Лондонский симфонический оркестр.

Гергиев также является народным артистом России и обладает орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил православных верующих с Пасхой

Мариинский театр#культураСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте