Сергей Собянин поздравил худрука Мариинского театра Валерия Гергиева с днем рождения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил художественного руководителя, директора Мариинского театра Валерия Гергиева с днем рождения.

Глава города отметил, что Гергиев не только обладает высоким профессионализмом и «неиссякаемым трудолюбием», но и является одним из самых востребованных дирижеров современности.

— Особенно признателен Вам за организацию и проведение Московского пасхального фестиваля — ярчайшего события музыкальной жизни столицы, — говорится в поздравительной открытке на официальном сайте мэра Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. Он был художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра с 1988 года. С 2007 по 2015 годы дирижер возглавлял Лондонский симфонический оркестр.

Гергиев также является народным артистом России и обладает орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

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