Первые тюльпаны распустились на клумбах столицы

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Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» в воскресенье, 2 мая.

В сообщении отмечается, что в общей сложности 12 миллионов цветов распустятся на майских праздниках на цветниках столицы.

— Луковицы высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тысяч квадратных метров, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в этом году Москву украсят почти 54 миллиона цветов.

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