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Астролог рассказала, кому нужно быть осторожным в майские праздники
Фото: Из личного архива Саоны

Астролог рассказала, кому нужно быть осторожным в майские праздники

Василий Плиткин

Общество

Список знаков зодиака, которым стоит быть острожными в период майских праздников, составила астролог Саона.

Телец

Звезды предостерегают Тельцов от любых крупных финансовых трат до конца майских праздников. По возможности найдите дополнительный источник доходов, потому что собственных средств может не хватить. Лучше всего — трезво взглянуть на финансовые перспективы и начать экономить. Будьте предельно осторожными с любыми расходами и не ввязывайтесь в авантюры.

Весы

Весам следует внимательно отнестись к своему окружению. Стоит перестать общаться с токсичными людьми и закончить бесперспективные отношения. Майские праздники лучше отмечать к кругу своих близких и давно знакомых людей. От новых знакомств и поездок с незнакомыми людьми в этот период лучше отказаться.

Стрелец

В период майских выходных стоит опасаться зависти и ревности — ваши действия могут быть восприняты окружением как вызов. Постарайтесь не слишком выделяться, возьмите небольшую паузу и отдохните, чтобы не раздражать своими успехами людей вокруг.

Водолей

Вам будет сложно отказать себе в гастрономическом удовольствии. Будьте внимательны к тому, что вы едите на майских праздниках. В этот период лучше отказаться от жирной и острой пищи. Это может сказаться как на вашей фигуре, так и на здоровье.

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