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Жители СВАО собрали более 3 тысяч подписей в поддержку инициативы Певцова отменить пенсионную реформу
Фото: Андрей Максимов

Жители СВАО собрали более 3 тысяч подписей в поддержку инициативы Певцова отменить пенсионную реформу

Василий Плиткин

Общество

Несколько тысяч жителей Северо-Востока Москвы поставили свои подписи в поддержку инициативы Дмитрия Певцова по отмене пенсионной реформы. За три дня волонтерами собрано более трех тысяч подписей москвичей.

Ранее народный артист выступил с предложением пересмотреть или отменить пенсионную реформу. Он считает, что решение о повышении возраста выхода на пенсию ошибочно. С одной стороны, это невозможность россиянам старшего возраста дожить до пенсии и воспользоваться правом на заслуженный отдых. Данные Росстата о снижении в 2020 году почти на два года продолжительности жизни в России подтверждают это мнение.

— С другой стороны, — говорит Дмитрий Певцов, — никто не подумал, как это повлияет на рождаемость. Молодые люди строят карьеру и понимают, что с маленькими детьми им помочь некому: старшее поколение вкалывает «до упора». Никакие смартфоны не заменят детям бабушек и дедушек, которые сейчас вынуждены работать до конца жизни. В итоге — наша демографическая яма все глубже и глубже. Это понимают и москвичи, поддержавшие инициативу об отмене реформы.

По мнению Певцова, необходимо как минимум остановить пенсионную реформу, а еще лучше — «развернуть вспять».

Завкафедрой статистики РТУ МИРЭА Екатерина Дарда подтверждает, что главными факторами снижения рождаемости, наблюдаемой вот уже пять лет, стали «демографическая яма» конца прошлого века и эффект «отложенной» беременности, среди множества причин которой и невозможность молодых рассчитывать на помощь старшего поколения.

— Государство обязано заботиться о гражданах, а не экспериментировать с реформами, — подчеркивает Певцов. — Я убежден: в России сейчас нужно не повышать, а снижать пенсионный возраст. Надо дать людям возможность пожить спокойно и воспитывать внуков. Россияне это заслужили.

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пенсионная реформаДмитрий ПевцовМосква
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