Стоматолог перечислила частые ошибки в уходе за зубами

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Чаще всего проблемы, связанные со здоровьем зубов, возникают из-за несвоевременного обращения за помощью к специалистам. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-стоматолог Наталия Кадькалова.

По словам эксперта, не стоит игнорировать кариес даже на начальных стадиях развития заболевания. Чем позже пациент начнет лечение, тем дороже оно обойдется, предупредила она.

— Если доктор своевременно заметит начальный кариес, лечение не будет дорогим. Когда кариес развивается и переходит в глубокий, цена увеличивается, — заметила Кадькалова.

Еще опасней оставлять без внимания глубокий кариес, добавила стоматолог. В таком случае воспаление поражает нерв, возникает пульпит, а затем и периодонтит. По словам Кадькалова, это ведет к удалению зуба, а значит, придется заплатить за коронку или имплантат.

Другая популярная ошибка — невнимательное отношение к воспалению и кровоточивости зубов и десен. С этими проблемами стоит незамедлительно обратиться к врачу.

— Если не обращать внимание на воспаление и кровоточивость, можно запустить ситуацию и потерять возможность вылечить все вовремя, без дополнительных затрат и потерь, — предупредила стоматолог.

Наконец, стремление пациента сэкономить на дорогостоящих услугах, может стать роковой его ошибкой, добавила Кадькалова. Дешевизна лечения зачастую говорит о низком качестве услуг. Есть риск, что впоследствии больной зуб придется неоднократно перелечивать, отметила собеседница «Вечерней Москвы».

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