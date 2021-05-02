Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вольерные комплексы на природных территориях Москвы начали открываться после зимы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вольерные комплексы на природных территориях Москвы начали открываться после зимы

Полина Долганова

Животные
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-ЛюблиноКарта всех событий

Специалисты подготовили природные территории Москвы к летнему сезону. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в воскресенье, 2 мая.

Отмечается, что на данный момент уже покрашены и отремонтированы вольеры для животных. Также в них провели уборку и дезинфекцию.

Дома для птиц были оборудованы присадами и насестами.

Так, природная территория «Кузьминки — Люблино» уже готова принимать первых посетителей.

С 6 мая для всех желающих будет открыта природная территория парка «Царицыно», с 14 мая — вольерный комплекс «Тропаревский».

Памятник природы «Серебряный Бор» ожидает гостей с 26 мая, а территория «Дом лани» работает круглый год.

Читайте также: Спасатели вызволили застрявшего в подвале кота на востоке Москвы

природаприрода Москвыживотные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте