Вольерные комплексы на природных территориях Москвы начали открываться после зимы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Специалисты подготовили природные территории Москвы к летнему сезону. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в воскресенье, 2 мая.

Отмечается, что на данный момент уже покрашены и отремонтированы вольеры для животных. Также в них провели уборку и дезинфекцию.

Дома для птиц были оборудованы присадами и насестами.

Так, природная территория «Кузьминки — Люблино» уже готова принимать первых посетителей.

С 6 мая для всех желающих будет открыта природная территория парка «Царицыно», с 14 мая — вольерный комплекс «Тропаревский».

Памятник природы «Серебряный Бор» ожидает гостей с 26 мая, а территория «Дом лани» работает круглый год.

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