Вольерные комплексы на природных территориях Москвы начали открываться после зимы
Специалисты подготовили природные территории Москвы к летнему сезону. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в воскресенье, 2 мая.
Отмечается, что на данный момент уже покрашены и отремонтированы вольеры для животных. Также в них провели уборку и дезинфекцию.
Дома для птиц были оборудованы присадами и насестами.
Так, природная территория «Кузьминки — Люблино» уже готова принимать первых посетителей.
С 6 мая для всех желающих будет открыта природная территория парка «Царицыно», с 14 мая — вольерный комплекс «Тропаревский».
Памятник природы «Серебряный Бор» ожидает гостей с 26 мая, а территория «Дом лани» работает круглый год.
Читайте также: Спасатели вызволили застрявшего в подвале кота на востоке Москвы