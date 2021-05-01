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Спасатели вызволили застрявшего в подвале кота на востоке Москвы
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Спасатели вызволили застрявшего в подвале кота на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

На востоке Москвы спасли убежавшего от хозяйки кота. Об этом в субботу, 1 мая, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кот по кличке Шанель отправился в уличное «путешествие». Он забрался на высоту в несколько этажей и попытался спрятаться в подвале, но застрял. Взволнованная хозяйка обратилась в экстренные службы. Приехавшие на вызов спасатели вызволили животное и вернули его женщине.

Спасатели вызволили застрявшего в подвале кота на востоке МосквыФото: Telegram-канал Городское хозяйство Москвы

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, как столичные спасатели вытащили из слива застрявшего кота-сфинкса. Инцидент произошел во вторник, 20 апреля, по адресу Щелковское шоссе, дом 77, корпус 1. Москвичи обнаружили, что их кот Ричард застрял в сифоне водослива в ванной.

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МЧСспасение животногокот
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