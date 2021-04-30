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Имя для спасенного с острова Большевик медвежонка выберут москвичи
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Имя для спасенного с острова Большевик медвежонка выберут москвичи

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что имя для нового жителя зоопарка выберут при помощи голосования в социальных сетях. Белого медвежонка доставили в Московский зоопарк с острова Большевик в Красноярском крае.

— Мы хотим попросить посетителей и людей, интересующихся судьбой медвежонка, выбрать ей имя голосованием. Жители села Хатанга, откуда ее привезли, хотели ее назвать Хатанга, а наши киперы хотят назвать ее Рада. Поэтому просим выбрать, какое имя ей дать, — рассказала директор зоопарка.

Она отметила, что голосование продлится до конца майских праздников.

— К 12 мая мы хотим определиться с именем. Она очень активная, интересующаяся, у девочки пацанский характер, — пояснила Акулова.

Имя для спасенного с острова Большевик медвежонка выберут москвичиФото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке поселился белый медвежонок, который был найден на арктическом севере Красноярского края. Вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Маленькая медведица потеряла маму и пришла к людям, которые кормили ее, но не смогли взять с собой при отъезде. Позже медвежонка нашли на другой базе, после чего было принято решение отвезти животное в зоопарк.

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