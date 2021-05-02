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Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ливенская улица, 6 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Пожар произошел в воскресенье, 2 мая, по адресу Ливенская улица, дом 6. На месте зафиксировано открытое горение квартиры на девятом этаже жилого дома.

По словам собеседника «ВМ», люди из квартиры на восьмом этаже просят о помощи.

Позже стало известно, что возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

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