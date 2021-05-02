Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы
Россия, Москва, Ливенская улица, 6 Карта всех событий
Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Пожар произошел в воскресенье, 2 мая, по адресу Ливенская улица, дом 6. На месте зафиксировано открытое горение квартиры на девятом этаже жилого дома.
По словам собеседника «ВМ», люди из квартиры на восьмом этаже просят о помощи.
Позже стало известно, что возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
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