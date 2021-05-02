Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура начала проверку после возгорания машины с двумя детьми в Подмосковье
Фото: mos.ru

Прокуратура начала проверку после возгорания машины с двумя детьми в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту возгорания автомобиля, в котором находились двое детей. Об этом сообщается в субботу, 1 мая, на сайте надзорного ведомства.

Уточняется, что загорелась машина возле магазина в рабочем поселке Серебряные Пруды. В это время в автомобиле без присмотра взрослых было двое детей возрастом три и четыре года. В результате одного мальчика доставилив больницу с ожогами тела, второй ребенок не пострадал.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Выбросившая тело дочери в мусорную урну москвичка отправится в колонию на три года

Подмосковьепострадавший ребенокавтомобиль загорелся
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте