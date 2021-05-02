Прокуратура начала проверку после возгорания машины с двумя детьми в Подмосковье

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Прокуратура начала проверку по факту возгорания автомобиля, в котором находились двое детей. Об этом сообщается в субботу, 1 мая, на сайте надзорного ведомства.

Уточняется, что загорелась машина возле магазина в рабочем поселке Серебряные Пруды. В это время в автомобиле без присмотра взрослых было двое детей возрастом три и четыре года. В результате одного мальчика доставилив больницу с ожогами тела, второй ребенок не пострадал.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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