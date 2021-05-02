«Переживаю сложный момент»: Порошина рассказала, почему ей нужна вторая половинка

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Актриса Мария Порошина рассказала, почему ей не хватает рядом мужчины.

По словам артистки, детям необходимо мужское воспитание. После расставания с бывшим мужем Ильей Древновым женщина поняла, что дочери лучше слушаются отца, нежели мать.

— Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас и переживаю сложный момент, значит, он для чего-то предназначен, — рассказала актриса «Каравану историй».

Она добавила, что ее старшей, 25-летней дочери Полине повезло — в каком-то смысле у нее было двое пап, так как первый муж Порошиной, актер Гоша Куценко, до сих пор поддерживает с семьей тесные отношения.

Напомним, со вторым мужем, Ильей Древновым, актриса прожила 17 лет. В браке у пары родились трое детей: дочери Серафима, Аграфена и Глафира.

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