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Движение в районе улицы Красная Пресня ограничат с 10 мая по 15 августа
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение в районе улицы Красная Пресня ограничат с 10 мая по 15 августа

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Движение на некоторых участках от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК) ограничат с 10 мая по 15 августа из-за ремонтных работ. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Проезд автомобилей будет ограничен на улице Красная Пресня от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская застава. Аналогичные изменения будут действовать на Звенигородском шоссе от ТТК до той же площади.

Кроме того, по одной полосе дороги ограничат движение на участке улицы Трехгорный Вал и на двух участках в Большом Трехгорном переулке. Также проезд будет ограничен в районе пяти съездов со Звенигородского шоссе.

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транспортремонтдвижение
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