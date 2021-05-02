Дептранс Москвы подвел итоги первого дня закрытия участка «Дубровка» — «Волжская»

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Волжская Карта всех событий

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы подвел итоги первого дня закрытия участка «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии.

Отмечается, что 38 процентов пассажиров выбрали самый быстрый маршрут — через Замоскворецкую линию.

Еще 60 процентов граждан решили поехать на автобусах КМ. В связи с этим количество людей на станциях «Дубровка» и «Волжская» выросло более чем в два раза по сравнению с прошлой субботой, 24 апреля.

Дептранс напомнил, что путь можно сократить через зеленую линию и МЦД.

В Telegram-канале ведомства отметили, что пассажиропоток на станции «Текстильщики» вырос почти на 30 процентов.

Напомним, движение на участке «Дубровка» — «Волжская» закрыто с 1 по 23 мая.

Читайте также: Новая трамвайная линия появится на улице Сергия Радонежского в Москве