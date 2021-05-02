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Эксперт предложил ввести «уголовку» за три отказа остановиться по требованию ДПС
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперт предложил ввести «уголовку» за три отказа остановиться по требованию ДПС

Марина Найденкова

Общество

Водителя-нарушителя за отказ остановиться по требованию полиции более трех раз в сутки нужно привлекать к уголовной ответственности. Это будет профилактикой. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказал глава движения «Сильная Россия», председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

— Считаю, что отказ выполнить неоднократное (три раза и более в течение суток) законное требование сотрудника полиции об остановке автомобиля должен наказываться российским законодательством более строго, вплоть до уголовной ответственности, — сказал он.

Эксперт добавил, что санкции за отказ выполнять требования полицейского предусмотрены Административным кодексом. По его словам, практика показывает, что в отношении хулиганов на дорогах это не всегда срабатывает. Особенно, если речь идет о так называемых автомажорах и отъявленных правонарушителях: для них штрафы или даже административный арест не являются серьезной сдерживающей мерой. Сегодня фактически одинаковая ответственность предусмотрена и для тех, кто не остановился с первого раза, и для тех, за кем полицейские два часа гонялись по городу.

— Уголовная ответственность для водителей, не подчиняющихся неоднократным требованиям сотрудника полиции об остановке, будет иметь, прежде всего, профилактический эффект, — добавил Цветков.

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