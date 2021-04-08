Пьяный лихач полтора часа пытался уйти от полицейской погони в Москве

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Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

На юге Москвы сотрудники ДПС задержали пьяного лихача. Погоня за ним длилась полтора часа. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Сообщается, что иномарка, нарушающая правила дорожного движения была замечена сотрудниками ГИБДД ночью 8 апреля на пересечении улиц Вавилова и Панферова. Водителя попросили остановиться, но мужчина не подчинился требованию полиции и попытался скрыться. Лихача удалось задержать лишь через полтора часа на Комсомольском проспекте возле дома 42.

Задержанным оказался 38-летний мужчина. По предварительным данным, лихач мог быть пьян. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В пресс-службе также уточнили, что в отношении него составлены административные протоколы. Также в ведомстве отметили, что мужчина уже лишался прав.

Полиция проводит проверку и принимает решение о возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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