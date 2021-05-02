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Народный календарь. Зачем нужно обливать водой девушек в Поливальный понедельник, 3 мая
Фото: РИА Новости

Народный календарь. Зачем нужно обливать водой девушек в Поливальный понедельник, 3 мая

Василий Плиткин

Общество

Первый понедельник после Пасхи в народно-православном календаре называют Поливальным. Считается, что в этот день нужно обязательно обливать девушек водой, чтобы они были еще более красивыми и здоровыми. Если незамужнюю девушку окатит водой парень, она выйдет замуж за любимого человека.

Водой поливали и домашних животных, кур, гусей, чтобы те были крепкими и не болели. Считалось хорошей приметой облить водой корову, чтобы ее молоко всегда было вкусным.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Зачем нужно обливать водой девушек в Поливальный понедельник, 3 мая

Приметы погоды обещали хороший урожай пшеницы, если на ели много шишек появилось, а если на сосне — уродится рожь в этом году.

3 мая отмечаются Всемирный день свободы печати, Всемирный день Солнца и День кондитера в России.

116 лет назад американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

В этот день родились основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский, писательница Татьяна Толстая, актеры Наталья Андрейченко и Данила Козловский, кинорежиссер Леонид Нечаев.

Именины отмечают Федор, Николай, Гавриил, Александр, Григорий.

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