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Меладзе и Джанабаева показали последствия бессонных ночей после рождения ребенка
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Меладзе и Джанабаева показали последствия бессонных ночей после рождения ребенка

Иван Юминов

Звезды

Певица Альбина Джанабаева опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. На нем она и ее супруг, продюсер Валерий Меладзе продемонстрировали мешки под глазами после недавнего рождения их дочери Агаты.

— Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые! — подписала публикацию артистка.

Поклонники были приятно удивлены искренностью Джанабаевой.

«Ну наконец-то живые фото»; «Такие естественные»; «Теперь я понимаю, что не мы одни такие замученные»; «Ради такого счастья можно вообще не спать», — написали подписчики.

Меладзе и Джанабаева воспитывают еще двоих наследников: 17-летнего сына Константина и 6-летнего Луку. Теперь в их семье появилась дочь. Кроме того, у певца еще есть три дочери от первого брака.

Ранее Меладзе рассказал о рождении третьего ребенка.

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Валерий МеладзедочьАльбина Джанабаева
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