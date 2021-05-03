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Названы знаки зодиака, которые любят сорить деньгами при небольшом заработке
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Названы знаки зодиака, которые любят сорить деньгами при небольшом заработке

Кирилл Николаев

Общество

Некоторые люди категорически не умеют экономить и копить финансы. Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые при небольшом заработке любят сорить деньгами.

Стрельцы как правило очень трудолюбивы и зарабатывают прилично. Однако представители этого знака категорически не умеют откладывать сбережения на черный день. Стрельцы любят тратить деньги на новые впечатления и развлечения.

Для Рыб деньги не являются главным в жизни. Они рождены для того, чтобы помогать другим, поэтому представители этого знака зачастую выбирают низкооплачиваемые профессии. Рыбы с радостью готовы отдать другим почти все заработанные средства. При таком подходе к финансам у них никогда не будет больших денег или накоплений.

Водолеи с удовольствием потратят деньги на новый телефон или одежду. Им сложно устоять перед дорогой покупкой, особенно, если она придаст статусности в глазах окружающих. Водолеи совсем не умеют экономить, да и не особо понимают, зачем это делать.

Львы не скупятся на атрибуты роскошной и красивой жизни. Они ценят комфорт, а кроме того у них много друзей, которым представители этого знака тоже любят дарить шикарные подарки. Для Близнецов очень важны веселье, радость и развлечения. Они готовы отдать любые деньги за то, что может принести им новые впечатление. Также представители этого знака любят рисковать. Это часто приводит к тому, что Близнецы идут на необдуманные сделки, в которых теряют большие суммы денег.

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