«Должна была меня бросить»: Агутин рассказал о тяжелом периоде жизни с Варум

Фото: Youtube / Юрий Костин

Российский музыкант Леонид Агутин признался, что в какой-то момент его отношения с супругой были на грани развода. Об этом он рассказал в шоу «А поговорить?» на YouTube.

По его словам, Варум должна была бросить музыканта. Ссоры происходили из-за несдержанности артиста и его попыток установить авторитет в отношениях.

— Моя жена давно уже должна была меня бросить к чертовой матери, и не трепать себе нервы, и не мучить себя. Но я счастлив, что она по-прежнему этого не сделала... В основном я портачу, потому что шумнее, — отметил Агутин.

Музыкант подчеркнул, что с годами супруги научились принимать друг друга. По словам Агутина, конфликтов в отношениях больше нет.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин намерен засудить блогера за обвинения в связи с масонами.

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