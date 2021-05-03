Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу

Фото: Минобороны РФ

Москва не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если Вашингтон вновь начнет участвовать в соглашении. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщил глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, на принятие подобного решения у Вашингтона есть время до конца мая.

— Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками, — приводит слова Гаврилова «Известия».

Он добавил, что в ближайшие дни правительство представит президенту России Владимиру Путину законопроект о денонсации договора, после чего документ поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания. Затем Россия передаст официальную ноту о выходе из ДОН депозитариям договора — Венгрии и Канаде.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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