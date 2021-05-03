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Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
Фото: Минобороны РФ

Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если Вашингтон вновь начнет участвовать в соглашении. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщил глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, на принятие подобного решения у Вашингтона есть время до конца мая.

— Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками, — приводит слова Гаврилова «Известия».

Он добавил, что в ближайшие дни правительство представит президенту России Владимиру Путину законопроект о денонсации договора, после чего документ поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания. Затем Россия передаст официальную ноту о выходе из ДОН депозитариям договора — Венгрии и Канаде.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: В МИД РФ назвали сроки рассмотрения законопроекта о выходе из Договора по открытому небу

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