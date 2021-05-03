Имам прокомментировал видео с приседающими на фоне мечети девушками

Фото: Вечерняя Москва

Автор видео с девушками в легинсах, приседающими на фоне казанской мечети, должен был подумать заранее о месте, где проводилась съемка, чтобы не задеть чувства верующих. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов.

Ранее в интернете разгорелся скандал вокруг ролика, на кадрах которого видно, как группа девочек-подростков выполняет приседания на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани. Некоторые пользователи увидели в этом провокацию и сочли такую разминку неприемлемой, другие — вступились за героинь видео и похвалили за интерес к спорту.

Видео: Telegram-канал «Подъем»

В свою очередь Аббясов признался, что ролик «слава богу, не видел», сославшись на то, что в настоящее время идет Рамадан.

— Мы находимся в молитвах, на посте, поэтому такие вещи сейчас тем более нежелательно видеть, — с иронией отметил собеседник «ВМ».

Вместе с тем он указал на необходимость сначала думать, а потом делать, когда речь идет о съемках каких-либо роликов. В некоторых случаях непродуманная режиссура рискует оскорбить чувства верующих, отметил религиозный деятель.

— Для них это (подобные видео — прим. «ВМ») чувствительная тема, — добавил он.

По словам Аббясова, самое главное в сложившейся ситуации — понять, с какими намерениями снимался ролик. Если будет ясен мотив, то и реакция на видео будет более осознанной, считает собеседник «ВМ».

— Это могут быть провокации, а иногда просто невежество. Может, никто и не желал оскорблять чьи-либо чувства, но мотив понять нужно, — подчеркнул Аббясов.

Он напомнил, что сторонники ислама очень принципиальны и строги в вопросе женской одежды. В первую очередь, говорит собеседник «ВМ», она не должна быть облегающей. Этот канон в рассматриваемом видео нарушен.

— Этот вопрос даже не обсуждается — любые подобные непристойные вещи порицаются с точки зрения ислама, — резюмировал Аббясов.

Издание «Подъем» также сообщило, что ролик, по словам его автора, не задумывался как намеренная провокация. На видео участницы Казанского марафона разминаются перед бегом, а фон с мечетью попал в кадр случайно, заверила автор ролика.

— Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети, — сказала она.

Аббясов в разговоре с «ВМ» добавил, что вид на «Кул-Шариф» открывается в Казани со многих точек города, поскольку мечеть стоит на возвышенности.

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