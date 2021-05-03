Названы знаки зодиака с самыми сексуальными голосами

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Таролог и парапсихолог Саона составила список знаков зодиака с самыми соблазнительными голосами.

Близнецы

Если Близнецы хотят кому-то понравиться или соблазнить, они это обязательно сделают, подключая всю свою харизму и обаяние, которыми природа одарила их с лихвой. Они способны буквально поменяться на глазах, подстроившись под желания человека, который им небезразличен. Меняется даже голос таким образом, чтобы звучать максимально сексуально для человека, с которым они хотели бы более близкого знакомства.

Весы

Этот знак целиком про красоту и эстетику. Перед обаянием представителей этого знака просто невозможно устоять. Все, начиная от одежды и заканчивая тембром голоса и манерой поведения в целом, как правило, располагает к ним окружающих людей в самых разных ситуациях, включая романтическое общение.

Рак

Мягкий, нежный и соблазнительный тембр голоса представителей знака зодиака Рак, как правило, заставляет собеседников таять и доверять им, особенно если это романтическое общение. Их голос выражает хрупкий и ранимый характер, что и делает его таким сексуальным.

Скорпион

Один из самых чувственных и сексуальных знаков зодиака во всех своих проявлениях. Разумеется, это касается и голоса. Как правило, это дерзкий и уверенный в себе звонкий тембр, который сигнализирует о готовности к приключениям и незабываемой ночи. Возможно, он не прозвучит соблазнительно для тех, кто ищет нежности и ласки, но определенно придется по нраву тем, для кого в сексе нет запретов.

Рыбы

Как правило, голос представителей этого знака вызывает доверие и располагает к сближению. Кроме того, Рыбы тонко чувствуют людей и всегда интуитивно понимают, в каком голосовом диапазоне лучше поддерживать коммуникацию с конкретным человеком в определенный момент времени.

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