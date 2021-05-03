Путин поручил выделить средства из ФНБ на строительство трассы Москва — Казань

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство трассы из Москвы в Казань и ее продление до Екатеринбурга. Это следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

— Правительству РФ обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на необходимость увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, ее продления до Екатеринбурга и завершения строительства в 2024 году, — говорится в документе.

Правительству необходимо доложить о процессе до 1 августа этого года, а затем — раз в год, отмечается на сайте Кремля.

Ранее Путин призвал достроить трассу Москва — Екатеринбург за три года.

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