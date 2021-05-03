Член Общественной палаты Нифантьев выступил за гособеспечение всех пенсионеров бесплатными лекарствами

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Член Общественной палаты России, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев, выступивший с инициативой предоставления бесплатных лекарств для всех пенсионеров в России, получил поддержку среди пожилых жителей Москвы. Пенсионеры отмечают, что такая господдержка может сократить их расходы на четверть.

— Сейчас пенсионеры не включены в перечень категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства. Препараты за половину стоимости положены лишь в отдельных случаях. Считаю, что необходимо сделать следующий шаг и перейти к стопроцентной компенсации из бюджета затрат на медикаменты для пожилых людей, — отметил Нифантьев.

Он подчеркнул, что гарантии на предоставление бесплатных лекарств для всех пенсионеров в России должно обеспечить государство.

Пенсионеры московского района Братеево поддержали инициативу члена Общественной палаты и отметили ее важность.

— Сейчас на покупку лекарств уходит до четверти от получаемой мной пенсии. Если бы я могла получать лекарства бесплатно, то можно было бы почаще выезжать на дачу, купить угощение для внуков, — сказала одна из пенсионерок Альбина Иванова.

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