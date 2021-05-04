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«Меня все выбесило»: звезда ТikТоk Саева рассказала, почему оказалась в клинике
Фото: instagram.com/senoritasaeva

«Меня все выбесило»: звезда ТikТоk Саева рассказала, почему оказалась в клинике

Кирилл Николаев

Звезды

Блогер и звезда социальной сети ТikТоk Дина Саева не так давно лежала в клинике. Причины, по которым ей потребовалась медицинская помощь, были неизвестны. В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» девушка объяснила, почему оказалась в клинике.

По словам Саевой, ей нужен был цифровой детокс.

— Когда мама увидела, что я выкинула телефон, и что меня все выбесило, сказала: «Стоп!». И вот меня спасла. Я две недели лежала без телефона, ощущения — супер, но не хватало коммуникации с аудиторией и семьей, — призналась девушка.

Саева отметила, что популярность тяготит ее. Она не любит находиться под прицелами журналистов, но при этом всегда открыта поклонникам.

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