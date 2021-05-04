Победитель «Голоса» иеромонах Фотий назвал конкурс, в котором хотел бы участвовать

иеромонах Фотий / Фото: Скриншот финала шоу «Голос»

Иеромонах Фотий, который стал победителем четвертого сезона музыкального шоу «Голос», много раз говорил о том, что не хочет снова принимать участие в певческих конкурсах. Тем не менее, есть одно соревнование, в котором бы он с удовольствием бы поучаствовал.

Иеромонах Фотий рассказал, что понял свой уровень в певческих конкурсах. Он признался, что в настоящее время активно развивается в новом для себя направлении, которое тесно связано с церковной службой. Отец Фотий учится играть на органе. Ему хотелось бы поучаствовать в состязании для органистов.

— Я бы поучаствовал, если бы был исполнительский конкурс, например, я имею в виду орган, — цитирует иеромонаха Фотия Пятый канал.

Он подчеркнул, что пока только учится играть на музыкальном инструменте.

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