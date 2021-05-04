Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Победитель «Голоса» иеромонах Фотий назвал конкурс, в котором хотел бы участвовать
иеромонах Фотий / Фото: Скриншот финала шоу «Голос»

Победитель «Голоса» иеромонах Фотий назвал конкурс, в котором хотел бы участвовать

Кирилл Николаев

Звезды

Иеромонах Фотий, который стал победителем четвертого сезона музыкального шоу «Голос», много раз говорил о том, что не хочет снова принимать участие в певческих конкурсах. Тем не менее, есть одно соревнование, в котором бы он с удовольствием бы поучаствовал.

Иеромонах Фотий рассказал, что понял свой уровень в певческих конкурсах. Он признался, что в настоящее время активно развивается в новом для себя направлении, которое тесно связано с церковной службой. Отец Фотий учится играть на органе. Ему хотелось бы поучаствовать в состязании для органистов.

— Я бы поучаствовал, если бы был исполнительский конкурс, например, я имею в виду орган, — цитирует иеромонаха Фотия Пятый канал.

Он подчеркнул, что пока только учится играть на музыкальном инструменте.

Читайте также: Татьяна Брухунова развеяла один из популярных мифов о своих родителях

состязаниямузыкальный инструментшоу «Голос»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Все мнения
О проекте