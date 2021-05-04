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Татьяна Брухунова развеяла один из популярных мифов о своих родителях
Фото: Youtube / Красный квадрат

Татьяна Брухунова развеяла один из популярных мифов о своих родителях

Кирилл Николаев

Звезды

Супруга и помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно отвечает на вопросы подписчиков в Instagram. На этот раз она развеяла один из популярных мифов о своих родителях.

Брухунова отметила, что многие считают, будто у нее была неполная и бедная семья. Она рассказала, что родилась и жила в полной семье до мая 2013 года, когда умер папа. Семья Брухуновой не была богатой.

— Обычная, рабочая, но никто никогда не нуждался. У меня были и есть бабушки, дедушки, тети, дяди, двоюродные сестры. Семья у нас совсем не маленькая, — написала она.

Татьяна Брухунова развеяла один из популярных мифов о своих родителяхФото: instagram/ bruhunova

Ранее Татьяна Брухунова показала «испорченный» Евгением Петросяном снимок.

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семьяподписчикиТатьяна Брухунова
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