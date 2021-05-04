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СМИ: Лидер группы The Hatters устроил пьяный дебош в ночном клубе
Фото: instagram/yra_muzichenko

СМИ: Лидер группы The Hatters устроил пьяный дебош в ночном клубе

Кирилл Николаев

Звезды

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко устроил пьяный дебош в ночном клубе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «СтарХит».

Отмечается, что инцидент произошел 2 мая. У музыканта произошел конфликт с персоналом заведения. В тот момент Музыченко находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал буянить и кричать на всех присутствующих. Музыканта и его друзей не удалось успокоить, поэтому их пришлось выгнать из клуба.

Из-за всего случившегося в заведении отменился запланированный концерт. Сотрудники клуба собираются составлять претензию, чтобы привлечь Музыченко и его друзей к ответственности.

Позднее представители The Hatters прокомментировали произошедшее. Заявление музыкального коллектива опубликовано на странице в Instagram. Отмечается, что музыканты посетили клуб в «приподнятом состоянии». В заведении произошел небольшой конфликт.

— И действительно у местных музыкантов и Юры возник спор относительно качества их концерта, но местные ребята не приняли критики артиста и решили выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара, — говорится в сообщении.

По словам участников группы The Hatters, местные музыканты дошли до того, что откровенно стали вымогать деньги. У участников The Hatters есть соответствующие доказательства. Музыкальный коллектив планирует подавать заявление в полицию по факту вымогательства.

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