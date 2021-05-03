Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Обманул детектор лжи»: Киркоров назвал лучшего вруна на шоу «Маска»
Фото: instagram/fkirkorov

«Обманул детектор лжи»: Киркоров назвал лучшего вруна на шоу «Маска»

Иван Юминов

Звезды

Певец и председатель судей на шоу «Маска» Филипп Киркоров рассказал, кто, по его мнению, лучше всех из участников программы говорил о себе неправду.

— Крокодил, Белый Орел. О, Лама! Да, это Лама. У нас с ним был детектор лжи и были вопросы такие. Как он обманул детектор лжи, я не понимаю. Но каким-то образом у него это получилось, — рассказал артист.

Под маской Ламы выступал оперный певец Юсиф Эйвазов, отмечает Пятый канал.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, как он относится к Диме Билану.

Читайте также: «Шикарная»: Алана Мамаева опубликовала фото в корсете после липосакции

детектор лжиФилипп Киркоровшоу «Маска»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Все мнения
О проекте