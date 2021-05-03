«Обманул детектор лжи»: Киркоров назвал лучшего вруна на шоу «Маска»

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Певец и председатель судей на шоу «Маска» Филипп Киркоров рассказал, кто, по его мнению, лучше всех из участников программы говорил о себе неправду.

— Крокодил, Белый Орел. О, Лама! Да, это Лама. У нас с ним был детектор лжи и были вопросы такие. Как он обманул детектор лжи, я не понимаю. Но каким-то образом у него это получилось, — рассказал артист.

Под маской Ламы выступал оперный певец Юсиф Эйвазов, отмечает Пятый канал.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, как он относится к Диме Билану.

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