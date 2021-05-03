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«Шикарная»: Алана Мамаева опубликовала фото в корсете после липосакции
Фото: instagram/alana_mamaeva

«Шикарная»: Алана Мамаева опубликовала фото в корсете после липосакции

Иван Юминов

Звезды

Модель Алана Мамаева опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. На нем она показала бандаж, который способствует быстрому заживлению и восстановлению тела после процедуры липосакции.

— Восстанавливаюсь, — лаконично подписала публикацию модель.

Подписчики оказались в восторге от очередной трансформации Мамаевой.

«Поправляйся, солнышко»; «Вы — чудо-девушка»; «Шикарная», — написали фолловеры.

Ранее модель сделала подтяжку ягодиц перед разводом с футболистом Павлом Мамаевым.

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липосакциякосметологическая процедураАлана Мамаева
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