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Алана Мамаева сделает подтяжку ягодиц перед разводом
Алана Мамаева пообщалась с фолловерами / Фото: instagram/alana_mamaeva

Алана Мамаева сделает подтяжку ягодиц перед разводом

Юлия Курганова

Звезды

Перед разводом с футболистом Павлом Мамаевым его супруга, модель Алана решила снова сделать пластическую операцию, чтобы подтянуть ягодицы. Для девушки это будет уже не первая операция по усовершенствованию внешности — она четыре раза меняла форму носа и увеличивала грудь. В прямом эфире в соцсети Instagram Мамаева отметила, что муж нелестно высказывался о ее внешности, что, вероятно, и стало поводом обратиться к врачам.

— Просыпаюсь однажды, а кожа мне говорит: «До свидания!». И я по рекомендации одного хирурга решила сделать себе одну процедуру. Она не увеличивает ягодицы, а подтягивает кожу. Ягодицы становятся упругими и красивыми, а не постаревшими и дряблыми, — сказала жена спортсмена.

Она рассказала, что процедура заключается во введении под кожу особых препаратов после предварительного разглаживания кожи микроиглами, передает Пятый канал.

Мамаева является знатоком в области косметологии и пластической хирургии, у нее даже есть посвященный этой теме канал на YouTube. Ее вдохновляют истории людей, чья жизнь изменилась после пластических операций.

Напомним, Алана Мамаева обвинила футболиста в измене. Она сообщила, что муж изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Позднее Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину нашли в ее доме без сознания после того, как сотрудники МЧС вскрыли дверь. Отмечается, что супруга футболиста могла совершить попытку самоубийства.

Позже Алана Мамаева объявила, что разводится с супругом «по обоюдному желанию».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Все достало Алану Мамаеву

Колонка обозревателя «ВМ» Анатолия Горняка:

Ну все, развод. Супруга известного футболиста-хулигана Павла Мамаева заявила через «Инстаграм», что они с мужем расходятся. «Я не претендую на раздел имущества, не прошу алиментов, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному согласию!» — написала Алана Мамаева и отметила, что адвокаты уже работают. (далее...)

пластическая операцияягодицыАлана Мамаева
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