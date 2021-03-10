«Все по обоюдному желанию!»: Алана Мамаева объявила о разводе с мужем

Фото: instagram/alana_mamaeva

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана Мамаева объявила, что разводится с супругом. Об этом она сообщила в Instagram-stories.

По ее словам, супруги разводятся мирно и без скандалов. Мамаева не будет претендовать на раздел имущества и не просит об алиментах. Она также разрешит футболисту видеть детей «в любое время дня и ночи».

— Все по обоюдному желанию! — написала Алана Мамаева, добавив, что это заявление можно считать официальным.

Фото: instagram/alana_mamaeva

Ранее Алана Мамаева обвинила футболиста в измене. Она заявила, что муж изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Позднее Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину нашли в ее доме без сознания после того, как сотрудники МЧС вскрыли дверь. Отмечается, что супруга футболиста могла совершить попытку самоубийства.

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