Жене Павла Мамаева пригрозили тюрьмой за угрозы любовнице футболиста

Фото: instagram/alana_mamaeva

Тереза Буэйес, адвокат испанки Ирен Гарсия Морено, заявила, что добьется тюремного заключения для Аланы Мамаевой, жены футболиста «Ростова» Павла Мамаева. Она хочет наказать супругу футболиста из-за обвинения Морено в связях с Мамаевым.

— Какое наказание хотим? Три года лишения свободы, если госпожа Мамаева решит въехать в страну, потому что угрозы расправы в адрес моей подзащитной поступали именно в Испании, — цитирует Буэйес Sport24.

Ранее Алана Мамаева обвинила футболиста в измене. Она заявила, что супруг изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании.

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