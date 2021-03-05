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Жене Павла Мамаева пригрозили тюрьмой за угрозы любовнице футболиста
Фото: instagram/alana_mamaeva

Жене Павла Мамаева пригрозили тюрьмой за угрозы любовнице футболиста

Никита Абрамов

Звезды

Тереза Буэйес, адвокат испанки Ирен Гарсия Морено, заявила, что добьется тюремного заключения для Аланы Мамаевой, жены футболиста «Ростова» Павла Мамаева. Она хочет наказать супругу футболиста из-за обвинения Морено в связях с Мамаевым.

— Какое наказание хотим? Три года лишения свободы, если госпожа Мамаева решит въехать в страну, потому что угрозы расправы в адрес моей подзащитной поступали именно в Испании, — цитирует Буэйес Sport24.

Ранее Алана Мамаева обвинила футболиста в измене. Она заявила, что супруг изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании.

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