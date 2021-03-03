СМИ: Алану Мамаеву госпитализировали в одну из столичных клиник

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Супругу футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алану Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что женщину нашли без сознания в квартире на улице 2-й Черногрязской. По предварительным данным, Мамаева могла совершить попытку самоубийства. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, которым пришлось вскрывать дверь.

Позднее сама Мамаева прокомментировала эту информацию. Она утверждает, что никакой госпитализации не было.

— Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли? — цитирует девушку Telegram-канал Life Shot.

Ранее Алана Мамаева обвинила супруга в неверности. Девушка заявила, что Мамаев изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Она выложила имя, телефон и фотографию любовницы, а также переписку женщины с футболистом.

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