Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Алану Мамаеву госпитализировали в одну из столичных клиник
Фото: instagram.com/alana_mamaeva

СМИ: Алану Мамаеву госпитализировали в одну из столичных клиник

Кирилл Николаев

Звезды

Супругу футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алану Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что женщину нашли без сознания в квартире на улице 2-й Черногрязской. По предварительным данным, Мамаева могла совершить попытку самоубийства. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, которым пришлось вскрывать дверь.

Позднее сама Мамаева прокомментировала эту информацию. Она утверждает, что никакой госпитализации не было.

— Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли? — цитирует девушку Telegram-канал Life Shot.

Ранее Алана Мамаева обвинила супруга в неверности. Девушка заявила, что Мамаев изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Она выложила имя, телефон и фотографию любовницы, а также переписку женщины с футболистом.

Читайте также: СМИ: Денис Глушаков задолжал бывшей жене почти 42 миллиона рублей

изменаАлана Мамаевагоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Все мнения
О проекте