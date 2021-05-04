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Билл Гейтс заявил о расторжении брака с супругой
Фото: скриншот с видео канала CNBC

Билл Гейтс заявил о расторжении брака с супругой

Кирилл Николаев

Общество

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс развелся со своей женой Мелиндой. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.

Бывшие супруги считают, что не могут продолжать дальнейшие отношения. При этом они будут вместе работать в рамках благотворительного фонда. Финансовая сторона развода не сообщается.

Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году. У них есть трое детей.

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