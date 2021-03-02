Билл Гейтс назвал сроки возвращения мира к допандемийному состоянию

Фото: скриншот видео с канала CNBC

Мир вернется к состоянию, в котором находился до пандемии коронавирусной инфекции, не ранее 2022 года. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По словам Гейтса, из-за появления новых штаммов COVID-19 и повторных заражений коронавирусом миру придется продолжить борьбы с заболеванием, причем победа над ним потребует более эффективных мер.

При этом Гейтс высоко оценил появление вакцин от коронавируса, назвав столь быструю разработку препаратов чудом. Тем не менее, миллиардер обратил внимание на то, что пока прививки от COVID-19 доступны преимущественно населению самых богатых стран мира.

Добиться полной победы над инфекцией удастся лишь благодаря глобальным усилиям и повышению эффективности распространения вакцин, заявил Гейтс в интервью CNN.

Ранее Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от COVID-19 нужно три прививки.

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