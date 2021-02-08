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Билл Гейтс перечислил угрозы человечеству после пандемии COVID-19
Фото: youtube.com

Билл Гейтс перечислил угрозы человечеству после пандемии COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс перечислил угрозы, с которыми мир столкнется после победы над коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Veritasium.

Так, по словам Гейтса, на данный момент человечеству нужно опасаться только двух вещей. Одной из них является изменение климата. Миллиардер считает, что это приведет к частым природным катастрофам, которые в свою очередь унесут больше жизней, чем пандемия коронавируса на своем пике.

— Вторая — биотерроризм. Кто-то, желающий нанести ущерб, может создать вирус, — отметил Гейтс.

Он уточнил, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями.

Ранее основатель корпорации Microsoft ответил на сообщения о «причастности» к пандемии COVID-19.

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