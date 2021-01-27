Билл Гейтс назвал главное условие, определяющее судьбу Олимпиады в Токио

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Олимпийские игры в Токио могут снова могут быть перенесены, если ситуация с коронавирусом в мире ухудшится. Такое мнение выразил американский миллиардер Билл Гейтс.

Ранее он по телефону обсудил с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга борьбу с пандемией и возможность проведения токийской Олимпиады в 2021 году. В ходе беседы они договорились о необходимости распространить вакцину от COVID-19 в развивающихся странах, чтобы обеспечить безопасное проведение состязаний уже этим летом.

Позднее Гейтс уточнил, что именно вакцинация стоит особняком в вопросе организации этого масштабного спортивного мероприятия.

— Я думаю, в ближайшие несколько месяцев мы должны посмотреть, какой у нас прогресс (в поставках вакцины от ковида — прим. «ВМ»). Но знаете, я думаю, это еще возможно, если все пойдет хорошо, — сказал он в интервью агентству Kyodo.

Предприниматель добавил, что дела могут пойти плохо, но для положительного исхода делается все возможное.

Известно, что Гейтс активно вкладывается в борьбу с распространением инфекции. Он уже инвестировал сотни миллионов долларов.

Отметим, что почти 80 процентов японцев выступают за отмену или перенос Игр. Напомним, Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявили о переносе летней Олимпиады в конце марта 2020 года из-за пандемии. Теперь соревнования запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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