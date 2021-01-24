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Эксперт оценил потери от проведения Олимпиады в Токио без зрителей
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Эксперт оценил потери от проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Татьяна Плотникова

Спорт

Профессор Миямото Кацухиро из университета Кансай (Япония) подсчитал потенциальные убытки, которые может понести государство — организатор Олимпийских игр из-за проведения соревнований без зрителей.

Эксперт пришел к выводу, что если японские власти решат придерживаться наиболее радикального сценария и полностью запретят зрителям посещение соревнований в рамках Олимпиады и Паралимпиады в Токио, убытки могут составить 2,41 триллиона иен (около 23,4 миллиарда долларов).

В случае переноса Олимпиады еще на год возможны убытки до 640 миллиардов иен (6,2 миллиарда долларов), при полной отмене — 4,515 триллиона иен (43,8 миллиарда долларов), сообщает агентство Kyodo.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год, их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».

Как сообщил заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи, вопрос о проведении Олимпиады в Токио будет рассматриваться властями государства. Чиновник опроверг информацию об отмене ОИ.

Читайте также: МОК отказался отменять Олимпиаду в Токио из-за пандемии

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