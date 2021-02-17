Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от COVID-19 нужно три прививки

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что для полной защиты от коронавирусной инфекции может потребоваться третья фаза прививки. Она будет включать в себя модифицированный препарат с учетом мутаций вируса. Об этом он рассказал в среду, 17 февраля.

— Все американские компании, которые занимаются вакцинами, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов. Так что тем людям, кто уже прошел две фазы вакцинации, может понадобиться третья, — рассказал Гейтс в эфире телеканала CBS.

Гейтс отметил, что, вероятно, когда до США доберутся мутации коронавируса, у них уже может быть наготове модифицированная вакцина.

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