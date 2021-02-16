Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вирусолог предположил, когда британский штамм COVID-19 может прийти в Москву
Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Вирусолог предположил, когда британский штамм COVID-19 может прийти в Москву

Елена Фролова

Здоровье

Британский штамм коронавирусной инфекции, возможно, придет в Москву к лету. Так считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом сообщил NEWS.ru.

При этом, по мнению эксперта, эта мутация нового заболевания уже может быть на территории России. Однако пока она не получила широкого распространения.

— Я думаю, он уже есть, просто не распространился как следует. Мир же «прозрачный»: чтобы не было контактов и возможностей переноса — такого практически нет, — пояснил Анатолий Альтштейн.

По его словам, пока нет ясности, как будет развиваться пандемия, однако ожидается, что статистика заболеваемости пойдет на спад. Постепенное снижение уже идет с 24 декабря, но нужно принимать во внимание все варианты развития событий. Эксперт отметил, что если ориентироваться на официальные данные, то российские вакцины защищают и от британского штамма.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иммунолог назвал преимущества российских вакцин

коронавирусвирусологбританский штамм
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте