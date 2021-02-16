Вирусолог предположил, когда британский штамм COVID-19 может прийти в Москву

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Британский штамм коронавирусной инфекции, возможно, придет в Москву к лету. Так считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом сообщил NEWS.ru.

При этом, по мнению эксперта, эта мутация нового заболевания уже может быть на территории России. Однако пока она не получила широкого распространения.

— Я думаю, он уже есть, просто не распространился как следует. Мир же «прозрачный»: чтобы не было контактов и возможностей переноса — такого практически нет, — пояснил Анатолий Альтштейн.

По его словам, пока нет ясности, как будет развиваться пандемия, однако ожидается, что статистика заболеваемости пойдет на спад. Постепенное снижение уже идет с 24 декабря, но нужно принимать во внимание все варианты развития событий. Эксперт отметил, что если ориентироваться на официальные данные, то российские вакцины защищают и от британского штамма.

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