Иммунолог назвал преимущества российских вакцин

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о преимуществах российских вакцин от коронавируса в борьбе с новой инфекцией. Об этом сообщает НСН.

По его словам, вакцина «Спутник V» основана на платформе, для которой не страшны новые мутации.

— РНК синтезировалась под новые мутации — это не особо сложно. Пару недель — и будет готов новый вариант вакцины, — отметил эксперт.

При этом он выразил надежду, что не придется проводить новые три стадии клинических испытаний.

— Это будет нечто подобное гриппозной вакцине, ведь она каждый год делается новая. Конечно, тесты должны быть, но не на полтора года, — добавил Владимир Болибок.

Он также отметил, что для вакцины «ЭпиВакКорона» мутации коронавируса также не должны стать проблемой.

— Центр «Вектор» использовал пептиды. Несмотря на то, что там более сложная технология для изменений под мутировавший коронавирус, я вижу даже больше перспектив у «ЭпиВакКороны», — заявил эксперт.

Он пояснил, что в зоне риска остаются те страны, которые не закупили вакцины, уточнив, что из 250 государств в программе участвуют только 75.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав отметил большой интерес к вакцине «Спутник V» в мире